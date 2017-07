A foghíjas lelátók ellenére állítólag kevés jegy maradt

Alig maradt jegy a vizes vb versenyeire a szervezőbizottság adatai szerint. A közvetítések képein azonban kevés nézőt látni. Szurkolókkal a reptéren sem találkoztunk. A vb meghívott vendégeit viszont külön autókkal várják Ferihegyen.

Lépni alig lehet a reptér II-es terminálján. Körülbelül 24 ezer turista érkezik Budapestre ezen a júliusi hétvégén. Akik a vizes vb miatt jönnek a városba, azokat a reptéren információs standokkal várják. Igaz, egyelőre kevés szurkolóval találkoztunk.

„A vizes vb szervezőbizottságának van már egy mobil pultja, ahol tulajdonképpen csak elirányítják a vendégeket: a sportolókat, a sportszakértőket, a sportdiplomatákat meg az újságírókat is, akik majd a vizes vb-ről tudósítanak. Átadtuk a szervezőbizottságnak a konferencia-központunkat, ez most a reptéri főhadiszállása a vizes vb-nek, ahol már az akkreditációt át lehet venni, és innen ingajáratban busz közlekedik a versenyhelyszínek, illetve a kijelölt szállodák között. Tehát kézen fogjuk a hivatalos vendégeket, és segítjük őket a szervezőbizottsággal együtt a repülőtéri érkezésen” – közölte Hardy Mihály, a Budapest Airport szóvivője.

A sportolók többsége már megérkezett, de a hivatalos vendégek listája is hosszú. A kísérők mellett egyébként egy mobilapplikáció is segíti őket a tájékozódásban. A meghívottakat sofőrök viszik a hotelekbe. Akik szurkolni jöttek, azok egy újonnan indított buszjárattal érhetik el a belvárost, ahogyan bármelyik Budapestre látogató turista.

A Deák Ferenc térre érve folytatódik az információdömping. Mindenkinek a tömegközlekedést ajánlják.

„Vannak ugyan autóparkolók, de a BKK használata sokkal célravezetőbb. Egyrészt azért, mert sűrítik a metrójáratokat, és az 1-es villamos meg a szigetre jövő autóbuszok is sűrűbben járnak, illetve három nagy parkoló is lesz. A Müpától hajójárat közlekedik a Duna Aréna felé, de lesznek olyan hajójáratok is, amelyek megállnak a versenyhelyszíneken, így a Batthyány téren és a Margitszigeten is. Ezek a parkolók és hajójáratok az aznapra érvényes jeggyel ingyen vehetők igénybe” – mondta Borsa Miklós, a FINA szóvivője.

A BKK egyébként éppen ezekre a hetekre időzítette új online jegyrendszerét, amely egyelőre akadozva működik.