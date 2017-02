A Fidesznek most újra meglenne a kétharmad

Biztos a Fidesz támogatottsága, a szavazók mozgását inkább csak a Jobbik esetében vagy a baloldali pártoknál lehet mérni – mondta Magyarország élőben című műsorunkban a Medián közvélemény-kutató ügyvezetője.

Hann Endre szerint a baloldali pártok továbbra is csak egymás kárára tudnak szavazókat szerezni, a Jobbik gyengülését látva pedig valószínűsíthető, hogy a párttól a Fidesz felé indulhat meg mozgás a jövőben. A Fidesz 60 százalékos támogatottsága a pártot választani tudó biztos szavazók körében újabb kétharmados győzelmet jelentene.

„Most persze mindenki arra figyel, hogy a választani tudó biztos szavazók körében 60 százalékot ért el a Fidesz. Én mindig óvatosságra intek, mert csak kis része a mintának, aki elkötelezett, és pártot is tud választani, ebből messzemenő következtetéseket nem vonnék le. Konkrétan a teljes szavazókorú népesség körében a Fidesz két hónap alatt egy százalékponttal erősödött. Ami persze olyan magas szinten van, hogy egy százalék ide vagy oda nem feltétlenül izgalmas. A Fidesz a mai állás szerint valószínűleg a kétharmadot is elérné, hogy ha most lennének a választások” – fogalmazott.

