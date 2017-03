A fideszes városvezető távozását akarják

Lemondásra szólította fel a Jobbik a vadászházban lakó Mondok Józsefet.

Izsák polgármestere uniós pénzből épített két épületet, amelyet turisztikai szálláshelyként jegyeztetett be, de saját és vendégei fogadására használ. Mondok József ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás, és a Miniszterelnökség is vizsgálatot rendelt el.

„Sajnos nemcsak itt, ezen a településen, de Bács-Kiskun megyéből is tudunk hasonló esetekről, sőt országszerte is vannak hasonló esetek. És nem csak LEADER-pályázatból, teszem hozzá rögtön, hanem más pályázati forrásokból, például a Gazdaságfejlesztési operatív programból is, tehát a 2007–2013-as ciklushoz köthető egyéb pályázati forrásokból is loptak ki ugyanígy pénzeket” – közölte Hegedűs Lorántné országgyűlési képviselő.

