A Fidesz megvalósítja a Jobbik javaslatát

Két magyar jogvédő szervezet is Brüsszelben járt a héten, hogy felhívják az európai törvényhozók figyelmét a civil szervezetek működését megnehezítő jogszabályra. Bár a Jobbik 2016-ban hasonló tartalmú törvényjavaslatot készített, a kormánypárti többségű bizottság lesöpörte az asztalról a tervezetet, a Fidesz frakcióvezetője nem tudja, miért.

„Nem tudom megmondani, a Fideszben is vita van néha a politikai kérdésekből, de ez talán nem baj. De ez valamikor 2016-ban volt. 2017-ben a frakcióülést tartott, és már a frakcióülésen is elmondtuk, a kihelyezett frakcióülésen önöknek, hogy dolgozunk egy ilyen javaslaton” – Halász János sietett Kósa Lajos segítségére, amikor a Fidesz frakcióvezetője nem tudott magyarázatot adni arra, hogy miért nem támogatta az Országgyűlés igazságügyi bizottsága azt a jobbikos javaslatot, amely tartalmilag megegyezik a most benyújtott civiltörvénnyel.

hirdetés

A bizottság fideszes tagja, Vas Imre akkor úgy érvelt, hogy „a jelen törvényi szabályozás keretei között is a beszámolókat közzé kell tenniük ezeknek a civil szervezeteknek”, ráadásul még statisztikailag is gyűjtik ezt az adatot. Párttársa, Répássy Róbert szerint a javaslat ötletet adhatna a környező országoknak, ráadásul szerinte a parlament „egy olyan törvényt alkotna, hogy bélyegezzük csak ezeket a szervezeteket külföldi ügynökszervezetként”.

Másban sem értenek egyet a kormánypárt képviselői. Kósa Lajos szerint a pártok alapítványai csak nagyon korlátozottan támogathatnak civileket.

„A pártalapítványok támogatása nyilvános, tehát az másik oldalról nyilvános, egyébként pedig pártalapítványok ilyen civil szervezeteket nem támogathatnak, tehát a helyzet az, hogy csak rendkívül szűk tevékenységi körben, ami oktatási vagy valami hasonló tevékenység” – mondta a Fidesz frakcióvezetője.

A Fidesz alelnöke szerint viszont a támogatott szervezetek büszkék is lehetnek a Fidesz pártalapítványának támogatására, legalábbis elvárható lenne.

„Mi elvárjuk azt, hogy ha valaki tőlünk – mármint a Fidesz pártalapítvány főigazgatójaként mondom most ezt: hogy ha valaki tőlünk pénzt kap, akkor azt ne bélyegnek tekintse, hanem tüntesse fel a kiadványin, ez szerintem ugyanúgy elvárható minden más esetben is” – nyilatkozta Gulyás Gergely.

A Jobbik szerint nem szokatlan, hogy a Fidesz megvalósítja a programjukat.

„Ez történik folyamatosan hét éve, csak ezt is hiába mondjuk el, nekünk egyébként nem baj, hogy ha a Fidesz megvalósítja a programpontjainkat, hiszen mi azt is elmondtuk, nekünk nem a hatalom fontos, hanem hogy megváltoztassuk ezt az országot” – fogalmazott Szilágyi György, a párt országgyűlési képviselője.

A szocialisták nem vesznek részt a jobboldali pártok vitájában, álláspontjuk szerint a törvény mögött színtiszta politikai szándék húzódik.

„Mi azt mondjuk, hogy nem lehet kiemelni bizonyos civil szervezeteket egy törvénykezés során, nem lehet megbélyegezni Magyarországon civil szervezeteket, ráadásul olyan civil szervezeteket, akik amúgy is transzparensen működnek. A mai magyar jogszabályok szerint ezt a transzparenciát most is biztosítani kell. Ez nem szól másról, mit egy politikai akcióról” – szögezte le Tóth Bertalan, frakcióvezető.

hirdetés

A civiltörvény miatt napokig több ezren tüntettek Budapest több pontján, legutóbb pedig nagyjából húsz ember zavarta meg transzparensekkel, EU-s zászlókkal az igazságügyi bizottság ülését, a civil törvény vitája alatt.