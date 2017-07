A Fidesz alelnöke tagad, nem lesz lejárató kampány az újságírók ellen

Tagadja a Fidesz alelnöke, hogy ősztől lejárató kampányba kezd a Fidesz az ellenzéki újságírók ellen. A Magyar Nemzet írta meg, hogy a Fidesz belső viszonyait és a párt gazdasági hátországának ügyeit firtató újságírók tekintélyét megpróbálják majd aláásni. A birkózószövetség elnöke közben a sajtóban mégis Soros-hálózatot emleget, de Németh Szilárd azt már nem akarta elárulni, hogy mely orgánumokat sorolja ide.

Több mint két éve nem nyilatkozik a Hír TV-nek a kormány és a Fidesz több politikusa. De más orgánumokkal sem bánnak kesztyűs kézzel. Orbán Viktor Tusnádfürdőn már arról beszélt: a kampányban küzdeni kell egyes médiumok ellen.

„Soros maffiahálózatával és a brüsszeli bürokratákkal szemben kell állnunk a sarat, meg az általuk működtetett médiával kell megküzdeni a következő kilenc hónapban” – így a miniszterelnök.

A Magyar Nemzet úgy tudja: ősztől újabb fokozatba kapcsol a Fidesz, már nemcsak a kormánnyal kritikus sajtó tulajdonosait, de a Fidesznek kínos ügyeket feltáró újságírókat is támadja majd.

„Ezen múlik a demokrácia, hogy nyilvánossághoz hozzáférnek-e az állampolgárok. Nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor egy diktatúrát épít, ebben zavarja őt minden, ami hozzáférést jelent az emberekhez, különböző információkhoz” – kommentálta a sajtóhíreket az Együtt elnöke, Juhász Péter.

A MÚOSZ elnöke szerint a Magyar Nemzet csak egy feltételezésről ír, de a kormány nyilvánosságpolitikájában lát aggasztó jeleket. „A kormányoldali sajtó különböző módszereket tesztel, feltehetően a választási kampányra készülve, ezek között a módszerek között ott volt az is, hogy konkrétan újságírók ellen fordítják a saját sajtóarzenáljukat” – emlékeztetett a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke, Hargitai Miklós.

A Fidesz tagadja, hogy az újságírók elleni személyes támadásra készülnének. A párt alelnöke ugyanakkor Soros-médiahálózatot emleget, bár azt nem nevezte meg, melyik orgánumok tartoznak hozzá.

– Hát tudjuk, nem? Maguk is tudják. Nem tudják? Hát akkor, gondolom, csak kitalálják. Gondolják meg! 0 – – Nem tudja megnevezni ...

– De miért kéne nekem ezt megneveznem? Már megneveztem elég sokszor.

Ám van olyan kormánypárti politikus, aki továbbra is válaszol a kormánykritikus sajtónak. „A mi munkakapcsolatunkban van egy alapmorál, amit eddig is betartottam és ezután is be fogunk tartani. Ha önnek kérdése van, ha a Hír TV-nek, az ATV-nek, a Népszavának, akárkinek kérdése van, eddig is mindet fel lehetett tenni, ezután is mindet fel lehet tenni” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter.

A Hír TV által megkérdezett politológus szerint nem valószínű, hogy a Fidesz közvetlenül is támadná az újságírókat. „A konfrontatív újságírókra irányuló kampány szerintem kontraproduktív, erre a kormányra pedig az jellemző, hogy minimalizálja a kockázatokat az ilyen valós ellenfelekkel, veszélyekkel szemben. Az annál inkább várható, h továbbra is a lágy cenzúra eszközeit fogja alkalmazni” – véli a politikai elemző, Böcskei Balázs, aki szerint a kormány várhatóan a médiapiaci folyamatokba szól bele, illetve tovább korlátozza az információhoz való hozzáférést.