A felsőoktatási törvény módosításáról tárgyalnak kedden a képviselők

A törvénymódosítás alapján a külföldi egyetemeknek csak egy évvel később kell teljesíteniük magyarországi működésük feltételeit.

Az Országgyűlés kedden kivételes eljárásban tárgyalja és el is fogadhatja a felsőoktatási törvény módosítását, amely alapján a külföldi egyetemeknek, így a CEU-nak is csak egy évvel később kell teljesíteniük magyarországi működésük feltételeit az eredeti, 2018. január 1-jei időpont helyett. Az ülésnap reggel kilenc órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, ezt követően kezdhetik tárgyalni az igazságügyi miniszter felsőoktatást érintő törvénymódosító javaslatát, majd szavazhatnak is róla. A Ház szerdán és csütörtökön folytatja aktuális ötnapos ülését, amely jövő kedden ér véget.

