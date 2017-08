A dupla családi pótlék ellenére is meg kell húzni a nadrágszíjat

Megosztás KaG, 2017. augusztus 26., szombat 10:27, frissítve: szombat 10:44

Akár 30-40 ezer forinttal is megterhelheti a családi költségvetést a szeptemberi iskolakezdés. A tanulók ruháztatása, a füzetek, könyvek és írószerek beszerzése mellett sokan a digitális eszközöket is ilyenkor szerzik be. Az idén ugyan újabb évfolyam kap ingyenes tankönyvet, de az iskolák és a tanárok egyre nehezebb helyzetben vannak.