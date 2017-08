A DK reméli, Áder nejét nem hazaárulózza le a Fidesz

A Fidesz civil törvénye szerint Áder János köztársasági elnök felesége is Soros-ügynök – írja közleményében a Demokratikus Koalíció, amely emlékeztet rá, hogy Herczegh Anita a külföldről is támogatott Magyar Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagyköveteként vesz részt annak például a mai rendezvényén is.