A DK célja a 15 százalék

Orbán Viktor az utóbbi években többször elbukott az internetadó ötletével, a vasárnapi boltzár eltörlésével, a menekültekkel kapcsolatos népszavazással, most pedig a CEU-törvénnyel – ezt hangoztatta Gyurcsány Ferenc szegedi fórumán.

A Demokratikus Koalíció elnöke az egészségügy problémáit is felvetette, véleménye szerint mintegy 700 milliárd forint hiányzik annak finanszírozásából. A párt vezetője kiemelte a baloldali összefogást, mint a kormányváltás hatékony eszközét.

„Én azt tudom önöknek ígérni, hogy a DK a maga dolgát meg tudja csinálni, mi bennünk lesz egy 10-15 százalékos párt. Most még egyedül nem tudjuk leváltani Orbán Viktort, majd annak is eljön az ideje egyszer, hogy boldogságot okozzunk neki”. Gyurcsány szerint ha az MSZP és mindenki teszi a dolgát, akkor 35 százaléka lesz a baloldali ellenzéki tábornak, és a kormánynak sincsen ma már több szavazója. A volt kormányfő hangoztatta: nyitott versenyben Orbánt meg lehet verni, már csak azért is, mert hatalmas az átszavazás, a leváltó hangulat. „Ez a legtöbb, amit tehetünk. Minden más ehhez képest kevesebbet ér” –mondta.