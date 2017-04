A CÖF százmilliója mögé nézne az ellenzéki párt

Közérdekű adatigénylést nyújt be az Együtt, hogy kiderüljön, mennyivel támogatják a kormányközeli Civil Összefogás Fórumot az állami cégek. A HVG úgy tudja, a békemeneteket is szervező civil szervezet az MVM-től is százmilliókat kapott.