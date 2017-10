„A cigányság ma háttérbe szorult a migránsok miatt”

A CÖCE szeretné elérni, hogy a roma felzárkóztatásra szánt uniós pénzek valóban erre a célra jussanak.

Az új roma érdekképviselet kisebbségi önkormányzatokat és civil szervezeteket akar összefogni. Azt is szeretné elérni, hogy a roma felzárkóztatásra szánt uniós pénzek valóban erre a célra jussanak.

A Cigány Önkormányzatok és Civil Szervezetek Országos Egyesülete, a CÖCE újonnan alakult roma szervezet. A mostani rendezvény célja a bemutatkozás volt. 16 megyéből 1000 vendéget vártak.

Több, az országban működő cigány szervezet is hiteltelenné vált – mondta az új szervezet elnöke. „Azt érezzük, hogy a migránskérdés megelőzte a hazai cigányság felzárkóztatásának kérdését, és úgy gondoljuk, hogy ez nem helyes. Csaknem egymilliós cigányság él az országban, hozzá másfél millió cigány érzelmű ember él a vegyes házasságok miatt. Ezek az emberek ma háttérbe vannak szorítva a migránsok miatt. Ez nem normális dolog” – fogalmazott Ajtai Tibor, a CÖCE elnöke.

A tanácskozáson áldást mondott egy katolikus pap és egy református lelkész is. Eljött Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere, és köszöntötte a tanácskozást az USA budapesti nagykövetségének munkatársa is. Tőle megtudhattuk: Amerikában is egymillió cigány él. Kathy Horváth Lajos hegedűművész arról beszélt, hogy céljaikat csak a kormánnyal együttműködve tudják megvalósítani.

„Ahhoz, hogy Magyarországon valamilyen formában a roma vezetés egyensúlyba kerüljön a kormány vezetésével, új arcokat és új vezetőséget kell fölállítani. 22-23 éve mély alvásban vannak az emberek, butították az embereket, és az uniós pénzek, támogatási rendszerek nem érkeztek meg kellőképpen kellő helyre” – mondta Rupa Gyula, az Európai Integrációs Felzárkóztató Egyesület elnöke.

A tanácskozás résztvevői szerint nagyon fontos, hogy a felzárkóztatási pénzek oda jussanak, ahová szánták őket.