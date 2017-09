10 napja nem lép semmit a rendőrség annak a férfinak az ügyében, aki a 24.hu-nak adott interjúban is bevallotta, hogyan rontott meg 12-13 éves gyerekeket. Az ügyben a 24.hu újságírója, korábban a gyámhivatal és egy magánszemély is feljelentést tett, egyelőre eredmény nélkül.

Múlt hétfőn a 24.hu adott hírt arról, hogy a rendőrség elutasította egy nő feljelentését, akinek tudomására jutott több pedofil bűncselekmény is. A Szilvia néven említett nő egy depressziós fiatalok számára indított Facebook-csoport adminisztrátora, ide lépett be a 19 éves R. Martin, aki hamarosan elkezdte zaklatni a csoport tagjait. Többeket fenyegetett, öngyilkosságra szólított fel, volt, akit arra buzdított kövessenek el közösen öngyilkosságot.

ORFK: csak a sértett vagy gondviselő tehet feljelentést kiskorú megrontása miatt

A férfit kirakták a csoportból, de mint kiderült, a csoportból két 14 évesnél fiatalabb lányt sikerült „randevúra” hívnia, és szexuális kapcsolatot létesíteni velük – a férfi ezzel a Facebookon is büszkélkedett. A csoport adminisztrátora az üzeneteket összegyűjtve elment feljelentést tenni a ceglédi rendőrkapitányságra, ezt azonban elutasították, az ügyben jegyzőkönyvet sem vettek fel.

Mint mondták, csak akkor intézkednek, ha maguk a sértettek tesznek feljelentést, és mint mondták, nem történt semmi rendkívül, mert szerintük a sértettek cigányok voltak, és „a cigány csajok 12 évesen már szülni szoktak.” Szilvia szerint viszont a sértettek félnek a rendőrségre menni, a szüleiknek sem merik bevallani, ami történt.

A 24.hu felhívta szegedi rendőrkapitányságot, ahol azt mondták, elképzelhetetlen, hogy ne vizsgáljanak ki egy ilyen súlyos ügyben tett bejelentést. Ugyanakkor az ORFK kommunikációs osztálya azt írta nekik, hogy a ceglédi rendőrségen „korrektül tájékoztatták a bejelentőt, hogy az általa felsorolt bűncselekmények csak magánindítványra üldözendők, vagyis a sértettek vagy gondviselők személyen tehetnek panaszt.”

Skizofréniával, szeretethiánnyal védekezett

Időközben a 24.hu-nak is sikerült elérni a molesztálással gyanúsított R. Martint, aki most sem tagadta a vádakat. Olyasmikkel védekezett, hogy az egyik lánynál „csak ujjazás volt”, hogy „a csaj full szerelmes belé”, és hogy szeretethiányban szenved. Azt is állította, hogy skizofrén, ezért nem vonható felelősségre a tetteiért (ezt egy pszichológus cáfolta, szerinte az interjú során tanúsított magatartása egyáltalán nem vall egy skizofrén betegre, csak a felelősséget próbálja ilyen módon hárítani).

R. Martin elmondta azt is, hogy semmilyen megkeresést nem kapott a rendőrségtől, amin ő maga is meglepődött. Az interjút készítő újságíró ismételten feljelentést tett, és újra megkereste az ORFK-t azzal, mikor várható, hogy őrizetbe veszik a tettest. Az ORFK kommunikációs osztálya válaszában ismét csak további türelmemet kért.