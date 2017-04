A CEU ellleni fellépés az amerikai kormánynak sem tetszik

A Trump-adminisztráció sem nézi el a magyar kormánynak az amerikai érdekek sérelmét – közleményben óvja a washingtoni külügyminisztérium a magyar kabinetet attól, hogy a CEU függetlenségét és működését hátrányosan befolyásoló törvényt fogadjon el. A kormányszóvivő sorosozással válaszolt.

Orbán: A csalás az csalás

„Azért kell fellépni a Közép-európai Egyetem ellen, mert csal” – ezt hangoztatta szokásos pénteki rádiónyilatkozatában a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint az amerikai és a magyar állam megállapodásán múlik, működhet-e tovább Magyarországon a CEU.

Pontosítás Az Oktatási Hivatal a CEU tizenhét vizsgált programjának magyarországi törvényességét már megerősítette. A CEU-val kapcsolatos, jelenleg még tartó működési engedély felülvizsgálati eljárás még nem zárult le, de ez az eljárás is vizsgálja az Nftv. 76. Szakasz (1) bek. szerinti feltételeket, így a CEU ezen eljárás kapcsán is arra számít, hogy a hivatal megállapítja: mindenben megfelelnek a jelenlegi jogszabályi előírásoknak - írja közleményében a Közép-európai Egyetem.

„A csalás az csalás, akárki is követi el. Volt egy vizsgálat, négy-ötévente átfogó vizsgálatokat szoktunk tartani a képzési intézményeket illetően, és megállapítottuk, hogy több egyetem is szabálytalanul működik, köztük Soros György egyeteme. És Magyarországon hiába milliárdos valaki, nem állhat a törvények fölött. Ennek az egyetemnek is be kell tartania a törvényeket” – fogalmazott péntek reggel a miniszterelnök.

Bár a miniszterelnök egy ötévente ismétlődő, rutinszerű vizsgálatot emleget, a HVG-nek az Oktatási Hivatal is elismerte: valójában most volt az első ilyen ellenőrzés, a vonatkozó jogszabályt ugyanis a kormányváltás után fogadták el. A Közép-európai Egyetem a többi közt pont erre utalva utasította vissza Orbán Viktor állításait. Közleményükben azt írták: nem csalnak, hiszen jelenleg nincs olyan hatályos törvény, amely előírná, hogy New York államban is képzést kellene folytatniuk ahhoz, hogy Magyarországon diplomát adhassanak.

A Fidesz szerint ez nem igaz. „Úgy adnak ki Magyarországon amerikai diplomát, hogy az amerikai Egyesült Államokban semmilyen képzési tevékenységet nem folytatnak. Ezt Magyarországon előírják a hatályos jogszabályok” – mondta sajtótájékoztatóján Halász János frakciószóvivő. A szóvivő által emlegetett feltétel azonban csak a felsőoktatási törvény újonnan kezdeményezett módosításában szerepel.

Az ügy pikantériája, hogy miközben a miniszterelnök és a Fidesz is csalónak tartja a CEU-t, a külügyminisztérium mégis fizeti az egyik odajáró helyettes államtitkár tanulmányait. „Egyrészt mindenkinek magánügye, hogy hol tanul. Másrészt pedig minden magyarországi intézménynek be kell tartani a rá vonatkozó szabályokat. A kettőnek semmi köze nincsen egymáshoz” – reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Mérce?

Szüdi János oktatási szakértő, egykori szakállamtitkár szerint a külföldi anyaegyetemekre vonatkozó feltételnek nincs sem ésszerű, sem jogi indoka. „Középiskolák közül számos olyan van, amely nem magyar érettségit ad ki, így például működik egy kínai gimnázium, egy német gimnázium, francia gimnázium. Ez nem lehet mérce” – emelte ki.

A rektori konferencia a jogszabálytervezet miatt hétfőre összehívta az elnökségét, és kezdeményezik a Felsőoktatási Kerekasztal összehívását is – azt is hangsúlyozták, csak a sajtóból értesültek a tervezetről. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája nem állt ki a CEU mellett, az elnök azt is mondta, a Közép-európai Egyetem diákjai sem keresték meg őket. „Mindannyiunknak az érdeke, hogy megnyugtató jogszabályi keretek biztosítsák a külföldről érkező intézményeknek a magyarországi működését” – nyilatkozta Gulyás Tibor HÖOK-elnök.

Az amerikai külügy aggodalmát fejezte ki

A CEU miatt már az amerikai külügyminisztérium is aggodalmát fejezte ki. Közleményükben óvják a magyar kormányt attól, hogy az intézmény függetlenségét és működését hátrányosan befolyásoló törvényt fogadjon el. A washingtoni diplomácia aggályosnak tartja az Orbán-kormány tervezetét, amely szerintük akár a Közép-európai Egyetem bezárásához is vezethet. Emlékeztetnek rá, hogy a CEU egy olyan kiemelt intézmény, amelyet Amerikában és Magyarországon is akkreditáltak, és amely több mint száz országból fogad diákokat és tanárokat.

Sorosozva szólt vissza a kormány az amerikai külügynek. A Soros-egyetemen végzett és Soros-ösztöndíjat is kapó kormányszóvivő úgy gondolja, a washingtoni közlemény tévedéseken alapul. Kovács Zoltán hozzáteszi: a kormány készen áll arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump-adminisztrációval Soros György Magyarországon működő egyeteméről.

Brüsszelben is téma volt

Az Európai Bizottság egyelőre nem kommentálja a Soros György alapította egyetem elleni kormányzati fellépést, a testület szóvivője ugyanakkor Brüsszelben, újságírói kérdésre azt megerősítette, hogy a héten az Európai Bizottság ülésén is téma volt a magyar felsőoktatási törvény módosítása. „Ez egy törvénymódosítási javaslatról szól, és általános szabályként az Európai Bizottság nem kommentál javaslatokat. Azonban nagyon szorosan követjük az ügyet, és információkat gyűjtünk annak érdekében, hogy minden felvetett kérdést megfelelően ki tudjunk értékelni és meg tudjunk válaszolni” – közölte Nathalie Vandystadt EB-szóvivő.

Hétfőn kivételes eljárásban

A magyar kormány viszont nem vár, és már hétfőn beterjesztik a parlament elé a CEU elleni törvényt. A 444.hu, a szaktárcához közeli forrásból úgy tudja: a jogszabályt sürgős, kivételes eljárásban tárgyalnák.

Budapestet Bukarest követheti – megtetszett a volt román miniszterelnöknek a magyar kormány CEU-ellenes fellépése. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint épp az az egyik gond az Orbán-kormány törvénytervezetével, hogy nem veszi figyelembe a következményeket.