A Célpont utánajárt – Hadházy nem mond le

Az LMP-s politikus az utóbbi időben szülei állítólagos földügyei miatt került reflektorfénybe. Több ellenzéki politikus is azt kérte számon, hogy édesanyja földet vett a Földet a gazdáknak programban, és édesapját is gyanúba keverték, őt külföldi munkaadója állítólagos földszerzései kapcsán. A vádakat viszont sem a földárverések eredményei, sem a Tolna megyei főügyészség nem támasztja alá.

A Hadházy család legnagyobb területe Szekszárd-Görögszón van, összesen 6,5 hektár szőlő, amelyet a nyolcvanas évek óta vásárolták össze. Ezenkívül 4,5 hektár szántóval és 6 hektár erdővel is rendelkeznek. Most újabb ügyek miatt találtak meg őket.

„Lemondok, ha egyetlenegy négyzetméter olyan földet találnak, amely állami tulajdonban volt, és az állami tulajdonból akár édesapámnak, akár édesanyámnak, akár testvéreimnek, akár feleségemnek, akár gyermekeimnek tulajdonába került” – mondta az őt ért vádakra Hadházy Ákos.

A Célpont stábja utánajárt az ügynek. A nyomozás első állomása a Tolna Megyei Földhivatal volt:

– Helyrajzi szám ismeretében be lehet tekinteni…

– És név alapján keresni? Tehát ha én mondok egy nevet?

– Akkor nem.

Név alapján nem kereshet akárki. A stáb a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, a licitnaplókkal folytatta:

– Részt vett az úr az árverésen?

– Nem.

– Akkor nem lehet betekinteni.

– Tehát csak az, aki részt vett?

– Igen.

– Akkor ilyen nem is kerülhet ki elvileg?

– Nem.

Vagyis a licitnaplók sem nyilvánosak, az árversek eredményei viszont igen. A Hadházy név nem szerepel bennük.

„Édesanyám nyilván józan gondolkodású – egyébként kertészmérnök –, és azt látta, hogy ez jó üzlet. Viszont azt is belátta, hogy erkölcstelen az egész Földet a gazdáknak gúnynevű program, és végül nem ment el” – nyilatkozta Hadházy Ákos.

Az LMP-s politikus édesapja is célkeresztbe került. A Jobbik májusban azt állította: több földlicit mögött is Georg von Twickel báró áll, aki strómanjain keresztül szerez földeket. Arra viszont nincs bizonyíték, hogy a Von Twickelnél állatorvosként a minőségirányításért felelős Hadházy Árpádnak mi köze lenne főnöke állítólagos földügyeihez. Mindenesetre a botrány után a Fidesz bevonta Hadházy Ákost is.

„Hadházy képviselőtársunk, LMP-s társelnök és antikorrupciós társelnök, antikorrupciós nyomozó – nem tudom, hogy hívjam őt – nevéhez, illetve a családja nevéhez kapcsolható ez a földkorrupciós botrány, ahol huszonéves traktoros fiúk több százmillió forintot tudtak költeni egy árverésre, majd kiderül, hogy az árverésen nem is vettek részt. Szerintem ezt mindenféleképpen vizsgálni kell” – nyilatkozta Németh Szilád Fidesz-alelnök.

A Tolna Megyei Főügyészség szerint viszont földárverésekkel kapcsolatos feljelentés az ügyészséghez nem érkezett, földárveréssel kapcsolatos büntetőeljárás pedig nincs folyamatban. Így Hadházy Ákos nem mond le tisztségéről.