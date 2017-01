A cég állítja: nem volt gond a busszal

A korábbi hírekkel ellentétben nem francia, hanem magyar sofőr vezette az Olaszországban balesetet szenvedett, magyar diákokat szállító buszt.

A jármű egy felüljáró falának csapódott fékezés nélkül, majd kigyulladt Verona közelében egy autópályán. 16-an meghaltak, csaknem 30-an megsérültek. Az MNO kiderítette, hogy a Pizolit nevű magyar buszos cég járművével utazott a csoport.

Több információ is kering

A Hír Televízió telefonon elérte a kft. egyik illetékesét, aki megerősítette, hogy két saját sofőrjüket küldték egy kifogástalan műszaki állapotú busszal a franciaországi útra. Azonban egyre több külföldi forrás írja szemtanúkra hivatkozva, hogy gond volt a busz kerekével.

Az első hírek arról szóltak, hogy a buszon a hivatalos ötvennégy főn és a két sofőrön kívül mások is utaztak, de ezt egyelőre senki sem erősítette meg.

„Egyrészt hallottuk a hírekben, hogy az olasz nyomozóhatóság kihallgatja a kamionost. Nagyon fontos, hogy ez a vész, ez a műszaki hiba mennyire volt látható, mennyire kellett megakadályozni vagy jelezni. Ez fontos kérdés a vizsgálatnál. A másik fontos kérdés, hogy a műszaki hiba miből ered, mert hogyha ez olyan műszaki hiba, amely már az elinduláskor felismerhető, akkor a magyar jog szerint felvethető a foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés nevű bűncselekmény. Ez nem közlekedési bűncselekmény, de kapcsolódhat ehhez” – mondta Borbély Zoltán közlekedési és biztosítási szakjogász a tragédia kapcsán.

Az égő buszból mentette a gyerekeket

A Szinyei Merse Pál Gimnázium igazgatója az MNO-val közölte, hogy az iskola harminchat nappali tagozatos diákja utazott a járműben, rajtuk kívül három kísérő tanár és a családtagjaik is a buszon voltak, továbbá tizenhat öregdiák. A portál információi szerint egy tanár két fia is az olaszországi buszbaleset halálos áldozatai között van.

Több külföldi hírforrás is megemlíti, hogy egy tanár több gyereket is kimentett a már égő buszból, miközben maga is súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az egyelőre nem egyértelmű, hogy ugyanarról a tanárról van-e szó, aki elvesztette gyermekeit.

Közben a gimnázium előtt gyűlnek a megemlékezők, a virágok és a mécsesek.