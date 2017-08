A britek csapdát állítanak és csak eljátsszák a káoszt?

Egy ravasz tervet dolgozott ki a brexittárgyalások megnyerésére a londoni kormány. Erről írnak a brit lapok.

A látszólagos káosz és felkészületlenség egyesek szerint része lehet London stratégiájának a brexittárgyalásokon – írta a Politico brüsszeli hírportál. A cikk szerint az egyeztetések első két fordulójában annyira felkészületlennek tűnt a brit delegáció, hogy többen úgy gondolják, ez csak „csapda” lehet. Egyes szakemberek szerint a szigetország talán azért húzhatja az időt, hogy fokozódjon a nyomás a bennmaradó tagállamokon, és az esetleges „rendezetlen kiválás” helyett sikerüljön kereskedelmi megállapodást kötni, akár az EU számára rosszabb feltételekkel is.

Az ellenzéki brit Munkáspárt vezetője szavazást akar kicsikarni a parlamentben arról, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió egységes belső piacán maradjon azt követően is, hogy az ország távozik a közösségből, és ehhez a kormányzó Konzervatív Párt soraiból is akar támogatókat szerezni a The Times értesülése szerint. A The Times emlékeztetett arra, hogy alig tíz napja Jeremy Corbyn még azt mondta a BBC-nek, pártja nem támogatja, hogy az Egyesült Királyság az egységes belső piac részese maradjon.

Egy, a Financial Times által ismertetett felmérés szerint a Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnését pártoló britek többsége kész nagy gazdasági árat fizetni közösségből való kilépésért. A közvélemény-kutatást a YouGov nevű cég készítette. Eszerint a brexitpárti britek 40 százaléka szerint az sem lenne túl nagy ár, ha ők vagy egy családtagjuk elveszítené az állását.