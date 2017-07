A bankszektor „nemzeti” megmentői

Orbán Viktor részben igazat mondott Tusványoson: bár nem a teljes magyar bankszektor van „nemzeti” tulajdonban, de e hányada is épp elég ahhoz, hogy asszisztáljon a kormányzati körök mutyizásához. Azt pedig megbecsülni is nehéz, hogy mindez mennyibe kerül az adófizetőknek. A milliárdok mindenesetre szépen röpködnek az alábbi cikkünkben.

„Mondhatjuk, hogy az energiaszektorban, a bankszektorban és a médiaszektorban egyértelmű nemzeti tulajdonú többség van” – állapította meg Orbán Viktor Tusványoson a hétvégén. Kétség nem férhet a kormányfő szavaihoz, már ha a „nemzeti” alatt a fideszes vagy a párthoz közeli üzleti köröket értjük. Az eltorzult, Fidesz dominálta médiaviszonyokkal ebben a cikkünkben nem foglalkoztunk, ám alább láthatjuk, mindez a bankszektorban sincs másképp, illetve az is kiderül, mi lesz azzal, aki kiesik a „nemzeti” pikszisből.

A legnagyobb uzsorás

2013-ban Lázár János az ország első számú uzsorásának nevezte Csányi Sándort, az OTP vezérét – ennek kapcsán a kancelláriaminiszternek volt is egy emlékezetes csörtéje Csányival, az ügy bíróság elé került. Igaz, Csányit a sajtó nem szokta a „klasszikus” fideszes oligarchák közé sorolni, hiszen ő talán tudatosan is mindig tartott néhány lépés távolságot a kormányzattól, ám befolyásához nem férhet kétség. Az általa irányított OTP legutóbb a BKK tenderén kaszált, és 550 millióért építheti ki az e-jegy-olvasókat. A megbízás egyébként szép summát hoz, mert a félmilliárd forinton felül minden megvásárolt e-jegy árának 1,1-1,2 százaléka a banké lesz, a bankkártyával vásárolt hagyományos jegyek árának pedig 0,47 százalékát kapja az OTP.

Csányi 1992-ben került az OTP Bank Rt. élére, posztját számos megvívott csata után a mai napig őrzi, még a privatizáció sem mozdíthatta el. Érdekesség, hogy a bankban egyébként Soros György is szeretett volna tulajdonrészt vásárolni, ám Csányi végül 1995-ben meggyőzte a Horn-kormányt, hogy külföldi befektető helyett szórt tulajdonú struktúrában privatizálják a bankot, ezzel a vezetőség megtarthatta befolyását. Az elmúlt huszonöt évben az OTP nem csak hazánk, de a régió egyik legnagyobb pénzintézetévé alakult.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Bár a kormányzattól jellemzően megtartja a távolságot, 2010-ben őt választották a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökévé, és nagyjából ezzel egy időben bekerült a nemzetközi focielitbe is, jelenleg a UEFA végrehajtó bizottságának és a FIFA tanácsának a tagja. Posztjából adódóan gyakori vendég különféle futballmeccsek vippáholyaiban – a kormányfő oldalán –, ahol manapság a politikai alkuk is jellemzően köttetni szoktak. Cégtulajdonosként a hazai élelmiszeriparban és agráriumban is megkerülhetetlen pozíciókat szerzett. Az ország leggazdagabb emberének vagyonát a Napi.hu legutóbbi listája 260 milliárd forintra becsüli. Legfontosabb agrárcégeinek a KITE, a szegedi Pick és Sole-Mizo mondható, a bankvezér élelmiszeripari és agrárérdekeltségeinek árbevétele becslések szerint megközelíti az 500 milliárd forintot.

Ha magadnak többet lopsz…

Nem volt ilyen szerencséje Csányi egykori helyettesének, Spéder Zoltánnak, aki tizenöt évig viselt vezető tisztségeket az OTP-nél, 2006-ban a vezérigazgató-helyettesi székét hagyta ott, miután összeveszett az üzletemberrel. Elhatározta, hogy saját bankot épít, és 2007-ben bevásárolta magát az FHB-be. Spéder több Fidesz-alapítóval is régi barátságot ápolt, illetve Lázár János is többször nevezte barátjának. 2010-ben, Orbán Viktor kormányra kerülésekor Spéder segítséget kért a régi barátoktól, mivel az FHB ellen több eljárás is folyt Brüsszelben, és anyagilag sem volt csúcson a pénzintézet. Megkapta a segítő jobbot, és 2013-ban arra kapott felhatalmazást Orbán Viktortól, hogy szervezze meg a takarékszövetkezetek integrációját. Ezt a Miniszterelnökség, azon belül Németh Lászlóné államtitkár felügyelte. A folyamat vége az lett, hogy takarékszövetkezetek felett álló Takarékbankban és a Magyar Postánál is sorra kerültek vezető pozíciókba az FHB egykori vezetői, vagyis Spéder Zoltán bizalmasai. Sokak szerint ez is lett az üzletember veszte.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Ugyanis a rendszert úgy építette ki, hogy az FHB megkerülhetetlen pozícióba kerüljön. Orbán Viktor és Matolcsy György MNB-elnök azt elégelhette meg ugyanis, hogy Spéder az államtól kapott eszközökkel sokkal inkább a saját befolyását építette a rendszerben, és összekötötte bankját az állami cégekkel, mintsem hogy „univerzális” konglomerátumot építsen ki.

Mások szerint a támadás mögött a Lázár-ellenes fideszes kör állt, élén Seszták Miklós fejlesztési és Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel, illetve Csányi Sándorral, mivel Spéder és ezáltal Lázár megkerülhetetlensége az érdekeik ellen volt. Illetve nem mellékesen akkoriban még az Index is a Spéder tulajdonolta CEMP-é volt, és sokak szerint tarthatatlan lett, hogy bankárkodás, illetve a posta, a rezsiholding és a díjbeszedő felügyelete mellett a közvéleményt is formálja, méghozzá egy olvasott, kormánykritikus portállal.

A Spéder elleni fellépés ürügyét Demján Sándor levele szolgáltatta, amelyben az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnöke egyebek között azt írta Orbánnak, hogy félretájékoztatták a szövetkezeti integrációval kapcsolatban. Emellett azt is kijelentette, Spéder Zoltán és üzlettársai céghálót szőttek a takarékszövetkezet köré, „parazitaként szívják ki erőforrásaikat”. Vélhetően Demján levelének hatására az Országgyűlés úgy módosította a vonatkozó törvényt, hogy az integráció a kancelláriától az MNB alá került. Válaszában Orbán egyebek között megírta: a kormány ellenzi, hogy a takarékszövetkezetek további FHB-részvényeket vásároljanak – ugyanis Spéderék így akarták a takarékokat az FHB alá integrálni.

Akármi is volt a szétválás oka, Spéder és az FHB ellen nyomozás indult, tavaly nyáron az is felmerült, hogy az üzletember büntetőeljárással kénytelen szembenézni. Házkutatás volt a lakásán és irodáiban, illetve kiszálltak a rendőrök és a NAV-ellenőrök is az érdekeltségeihez. Ezt követően a kancelláriaminisztertől elvették a takarékok, a posta és a rezsiholding irányítását is – mindhárom Sesztákhoz került – Németh Lászlóné pedig visszavonult. Spéder ellen lejárató anyagok is megjelentek a kormányzati sajtóban egészen addig, ameddig ki nem szivárgott, hogy a bankárnak hangfelvételei lehetnek politikusokkal folytatott beszélgetésekről.

Jöttek a dögevők

Ezt követően kezdett terjedni az a pletyka, hogy cserébe azért, hogy a felvételek ne szivárogjanak ki, közölték Spéderrel, hogy nagyjából piaci áron megszabadulhat üzleti érdekeltségeitől, és a pénzét is megtarthatja. Ennek megfelelően megkezdte a kisöprést: az általa, Nobilis Kristóf és Schmidt Mária családja által tulajdonolt Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) részvényei a Terror Háza Múzeum vezetőjének köreihez, családjához kerültek Spédertől, később Nobilis is kiszállt a cégből. Nemrégiben a részvényesek között megjelent egy svájci cég is, amely mögött sokan Mészáros Lőrinc üzleti körét sejtik.

Ez nem lenne meglepő, hiszen a felcsúti polgármester néhány hónapig az FHB-ban is érdekelt volt, ugyanis a bank 5,9 százaléka az Allianz Hungárián keresztül áprilisban az érdekeltségébe tartozó Konzum PE Magántőkealaphoz került. Mészáros érkezése egyébként nem volt meglepő, egyik bizalmi embere, Csík Zoltán megszerezte a bank informatikai szolgáltatásait ellátó céget, valamint az a Vida József lett az igazgatóság elnöke, akinek B3 Takarékja milliárdos összeget hitelezett a Mészáros-családnak – és ő lett januárban a Takarékbank elnök-vezérigazgatója is.

A részvénycsomagot meglepő módon már júliusban értékesítette a tőkealap. A cég a tulajdonrész eladását a Takarékbank által az FHB Jelzálogbank részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattal indokolta, valamint azzal, hogy a részvényeket a tervek szerint kivezetik a Budapesti Értéktőzsdéről.

Mutyi Kereskedelmi Bank

Mészáros talán azért mondhatott le az FHB-ról, mert egy nagyobb falatot lengettek be neki. Június elején jelentették be ugyanis, hogy a felcsúti polgármesterhez, illetve Jászai Gellérthez köthető Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. 49 százalékos befolyást szerzett az MKB Bank fölött. A cég ugyanis megszerezte az MKB 45 százalékát birtokló Metis Magántőkealapot eddigi kezelőjétől, a Minerva Tőkealap-kezelőtől, emellett indított egy Metis II. nevű alapot, és valamelyik tulajdonostól további 4 százalékot szerzett.

Fotó: Soós Lajos

A pénzintézet további tulajdonosairól sem lehet elmondani, hogy távol állnának a Fidesztől, ugyanis Mészáros Lőrinc cége mellett többek között Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás – övé egyébként a Növekedési Hitel Bank is –, illetve Matolcsy korábbi jobbkeze, Balog Ádám is részvényes. Emellett utóbbi államtitkár, MNB-alelnök is volt, illetve ő az MKB vezérigazgatója is. Ők áprilisban vásároltak ki egy Rakesh Kumar Aggarwal nevű, a sajtó szerint strómangyanús indiai üzletembert.

A bank története joggal nevezhető magyarosnak, ugyanis az állam 2014-ben szanálta az MKB-t – az ezt felügyelő hatóságban egyébként Balog is benne volt. A kormány azért döntött az eljárás mellett, mert az MKB 2010 és 2016 között mintegy 663 milliárd forintos veszteséget termelt, ezért vette meg az állam a korábbi tulajdonos Bayerische Landesbanktól. A március közepén tartott sajtótájékoztatón már azt közölték, hogy az MKB-csoport tavaly 9,5 milliárd forint adózás utáni nyereséget ért el, így a bank hat év után újra nyereségessé vált. Mondhatni, pont jókor szálltak be a kormányközeli szereplők.

Unortodox külkereskedelmi bank

Az MKB-n nem csupán közvetlenül, de közvetve is nyertek különféle kormányzati szereplők, például a szintén "nemzeti" többségi tulajdonban lévő médiában. Andy Vajna ugyanis egy MKB-s kölcsönnel váltotta ki tavaly decemberben azt a csaknem 8 milliárdos hitelt, melyet a TV2 megvásárlására vett fel az állami tulajdonú Eximbanktól. Mivel akkor még nem volt tisztázott, hogy az MKB is a Fidesz holdudvarához kerül, sokan úgy látták, a filmügyi kormánybiztos megpróbálhatott minden olyan jelet eltüntetni, hogy állami pénzből vette meg a tévét.

Azt egyébként a mai napig nem tudni, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium alá tartozó pénzintézet pontosan milyen feltételekkel adott kölcsön Vajnának. A hitelbiztosítéki nyilvántartásból csak az derül ki, hogy a hitel refinanszírozásakor az MKB Bank Zrt. 11,088 milliárd forint összegű követelés erejéig zálogjogot alapított a TV2 Média Csoport Kft. vagyonára és a távközlési szolgáltatókkal megkötött szerződésekből eredő valamennyi követelésére vonatkozóan. Így viszont csak annyi történt, hogy Vajna átvitte a kölcsönt egy közvetlenül az államhoz köthető banktól egy másik, közvetve szintén a kormányzati körökhöz tartozó pénzintézetbe.

Rokoni kifizetőhely

Gondolhatnánk, hogy a véletlenek furcsa egybeesése, hogy Matolcsy György unokatestvére többek között banktulajdonos is, ám a jelek szerint a teljes rokonság élvezheti az MNB-elnökséggel járó előnyöket. Az NHB jó hasznot húzott a jegybanki alapítványokon is, ugyanis a 444 számításai szerint ezek 2015-ben 30-40 milliárd forintos összeget tartottak olyan betétben és állampapírban az NHB-nál vezetett értékpapír-számlán, ami után jóval alacsonyabb kamatot kaptak, mint a jegybanki alapkamat. Gyakorlatilag tehát Szemerey bankjánál a Matolcsy Györgyhöz köthető MNB-alapítványok közpénzen, azaz "közpénz jellegét" elveszített pénzen kötöttek rossz konstrukciójú befektetéseket.

Több ízben is kiderült, hogy a pénzintézet számos olyan vállalatnak hitelez, amely a Matolcsy-családhoz köthető. A Növekedési Hitel Bank 2014 ősze és 2016 áprilisa között nagyjából 6,2 milliárd forint céges hitelt folyósított. Rendszerint az MNB növekedési hitelprogramja kereteiben, így pedig a jegybank 0 százalékos kamattal adta az NHB-nak a forrásokat, ők pedig alacsony kamattal adták tovább. Ebből a Szemereyhez köthető cégek összesen 1,93 milliárd forint hitelhez jutottak. Szemerey Tamás rokonainak cégei 1,2 milliárd forint kölcsönt kaptak - például Matolcsy fiának bútorgyárára 405 milliót adott az NHB. Kaptak még 1,3 milliárd forint hitelt Szárat István cégei is, aki a New Wave Media Kft. kapcsán vált ismertté, amely a VS.hu-t is kiadja, és több százmilliós támogatást kapott az MNB-alapítványoktól – egyébként a New Wave mögött is sokan Szemereyt sejtették. Érdekesség, hogy a cég vette meg az Origót is a Magyar Telekomtól, majd pedig a közelmúltban Matolcsy fia, Ádám vásárolta meg a portált.

A fenti történetek után kijelenthetjük: Orbán Viktornak részben igaza van, bár nem a teljes magyar bankszektor van „nemzeti” tulajdonban, de az említett hányada is épp elég ahhoz, hogy asszisztáljon a kormányzati körök mutyizásához. Azt pedig megbecsülni is nehéz, hogy mindez mennyibe kerül az adófizetőknek.