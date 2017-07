A bankokat védte Trócsányi irodája

Már a 2014-ben elfogadott devizahiteles adósmentő törvénycsomag előtt is a bankok érdekeit védte Trócsányi László ügyvédi irodája.

Erről a Magyar Nemzet írt. A lap szerint a tárcavezető nevével fémjelzett iroda nemcsak az osztrák Erste Bank, hanem az olasz UniCredit Bank és a legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP Bank képviseletét is ellátja devizahiteles-perekben. Nemrég egy, az adósoktól és a bankoktól is független szereplő, a Magyar Bírói Egyesület elnöke is rámutatott, hogy problémásak a törvények. Makai Lajos azt mondta, a devizahiteles-törvények, amelyek alapján el kell bírálni a hitelszerződéseket, nem adóspártiak, így jogértelmezésük sem lehet az.

hirdetés