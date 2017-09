A 3-as metró felújítása: Mészáros üzlettársa hoppon maradt

A Strabag és a felcsúti kisvasutat is építő Swietelsky újíthatják fel a 3-as metrót, összesen 72 milliárdból. Utóbbi Mészáros Lőrinc üzlettársa, Szíjj László elől vitte el a közbeszerzést, derül ki a közbeszerzési értesítő hétfőn megjelent számából.

Hétfőn két a 3-as metróval kapcsolatos tender ügyében hirdettek eredményt a Közbeszerzési Értesítőben. Az első az állomások felújításáról szólt, ezt a tendert a Strabag nyerte meg. Az ausztriai székhelyű cég több mint 24 milliárd forintból újíthatja fel a Dózsa György út és Újpest-Központ közötti hat megállót. A tendert leginkább karbantartásra írták ki, felújítják például a szigetelést és a szellőzőrendszert, illetve kicserélik az elektronika egy részét.

Mészáros Lőrinc üzlettársa hoppon maradt

A második, közel 48 milliárd forintos közbeszerzés a 3-as metró vágányainak, alagútjainak felújításáról, új sínpárok lefektetéséről szól (20 megállóra vonatkozóan). Ezt a pályázatot a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. nyerte el. Az eredmény meglepő annak tükrében, hogy a pályázaton indult a kormány egyik kedvenc cége, a Duna Aszfalt is. Az „új közgépként” is emlegetett Duna Aszfalt Szíjj László cége, a vállalkozó érdekeltségei az utóbbi években mindenki másnál több állami megrendelést kaptak. Szíjj László egyébként Mészáros Lőrinc régi üzlettársa, cégeik rendre konzorciumként indulnak az állami pályázatokon, emellett Horvátországban közös vállalatot is létre hoztak.

Annak, hogy a közbeszerzést nem a kormányközeli vállalatok vihették el, valószínűleg nincs köze az Európai Uniós források elköltését vizsgáló ellenőrök mostani jelenlétéhez. Sőt, ebből a szempontból inkább szerencsétlen is az időzítés, hiszen a SWIETELSKY építette a felcsúti kisvasutat is, ami most folyó vizsgálatok egyik fő tárgya. A SWIETELSKY ügyvezetője, Völgyesi Zsolt 2010 után több állami pozíciót is kapott, 2010-2011-ben állami vezetőként részt vett a közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozásában is, és egy ideig az útépítéseket lebonyolító állami cég Magyar Közút Zrt. vezérigazgatója is volt. Utóbbi kinevezését a sajtóban az Orbán-Simicska-ellentéttel is összekötötték: a konfliktus elmérgesedése idején váltotta Mázsi Attilát, akit Simicska Lajos emberének tartottak.

Demszkynél is többet költenek metrófelújításra

A 3-as metró felújítása tehát összesen mintegy 72 milliárd forintba kerül. Hasonló nagyságrendű metrófelújítás utoljára Demszky Gábor főpolgármestersége alatt volt Budapesten, akkor a 2-es metró nyolc megálló hosszúságú szakaszát építették át. Ez akkor 43 milliárd forintba került, ebben benne volt a vágányok cseréje és egy teljesen új épület megépítése az Örs vezért téren. A mostani felújítás ezzel szemben csak 6 megálló karban tartásáról és az elektronika részleges cseréjéről szól, az árkülönbséget viszont részben magyarázza, hogy hosszabb szakaszon kell kicserélni a síneket és felújítani az alagutakat.