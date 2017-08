A 2012 előtti választásokat idézi a Momentum terve

Közzétette a Momentum is, hogy milyen választási rendszert tartana jónak. Jelenleg az összes jelentős ellenzéki párt megváltoztatná a választási rendszert, a legtöbben egyetértenek abban, hogy kétfordulós rendszer kellene.

A Momentum honlapján közzétett, 17 oldalas anyagban arról írnak, hogy a jelenlegi rendszer aránytalan, és ellehetetleníti a jelöltek közötti együttműködést és a választók másodlagos preferenciáinak érvényre jutását. A Momentum egy vegyes rendszert javasol, ahol 129 képviselőt arányos listán, míg 70 képviselőt kétfordulós egyéni szavazással választanak meg.

„A Fidesz ezáltal egy foglyul ejtett többséget hozott létre: amíg fogja a centrális erőtér szavazóit, addig a választók egyszerű többségével, már 30-40 százalékával is elsöprő, kétharmados reprezentációt jelentő győzelmet tud aratni, hiába utasítja el a választópolgárok maradék 60-70 százaléka. A jelenlegi rendszer egydimenziós választópolgárban gondolkodik, a Momentum azonban nem a barát-ellenség logikában hisz, hiszen az emberek összetett preferenciákkal rendelkeznek, amelyeket ki kell tudniuk fejezni a választási rendszer segítségével” – írják.

A CÖF nem kampányolhatna

A Momentum által javasolt rendszer hasonlít a 2012 előtti választásokéhoz, csak a parlament maradna kisebb. A Fidesz által bevezetett győzteskompenzációt eltörölnék, de megtartanák a töredékszavazat intézményét és növelnék az országos listás mandátumok arányát (ma 199-ből 106 egyéniből kerül be). Kibővítenék a határon túli magyarok (beleértve a kivándoroltakat) szavazati jogát is, akik nemcsak országos, de területi listára is szavazhatnának, emellett lehetővé tennék minden külföldön tartózkodó állampolgárnak a levélben szavazást.

Újdonságot jelentene a közvetlen köztársaságielnök-választás is, egyben kibővítenék az államfő jogköreit is, például konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal élhetne a miniszterelnökkel szemben. Átalakítanák a pártfinanszírozást és a kampánytörvényt is. Szabályoznák például az úgynevezett „harmadik fél által folytatott kampánytevékenységeket” – például az olyan kampányokat, amiket a CÖF szokott folytatni a Fidesz mellett, amelyekre így, mivel egy „civil szervezet” hirdetéseiről van szó, nem vonatkoznak a politikai kampányokra vonatkozó szabályok.

A kispártoknak kedvezne, a nagyobbaknak kevésbé

A közelmúltban mind a civil szférából (elsősorban a Közös Ország Mozgalom felől), mind a pártoktól érkeztek javaslatok a választási rendszer átalakítására. A parlamenti pártok a Jobbik kivételével mind a kétfordulós választást preferálnák. A Jobbik egyetért a közvetlen elnökválasztással, míg az MSZP megnövelné a parlament létszámát is.

A Momentumnak – és más kisebb pártoknak, mint az LMP-nek – valószínűleg kedvezne a kétfordulós rendszer, mert az első fordulóban többen szavaznának a nekik legszimpatikusabb pártra, akkor is, ha annak a győzelemre nincs esélye, csak a parlamentbe jutását szeretnék támogatni. Kérdéses viszont, hogy a nagyobb ellenzéki pártoknak megérné-e: a másodlagos pártpreferenciákat nézve a Jobbik szavazói inkább szavaznánk át a Fideszre, ha a második fordulóban csak a baloldali pártok és a Fidesz között lehetne választani, az MSZP-szavazók között pedig továbbra is magas a Jobbik elutasítottsága.