2020-ra 33 százalékkal, összesen 60 ezerre növelné a kormány a bölcsődei férőhelyek számát – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára.

Novák Katalin kiemelte: január elseje óta már nemcsak a tízezer lakosúnál nagyobb településeken kötelező bölcsődét működtetni, hanem ott is, ahol negyvennél több három év alatti gyermek él, vagy van legalább öt olyan gyerek, akinek a szülei igénylik ezt az ellátást. A bővítéshez 2020-ig mintegy százmilliárd forint fejlesztési forrást irányoztak elő. Az ellátás típusa is bővült: már munkahelyek is működtethetnek bölcsődét, ehhez támogatásért pályázhatnak a cégek.

„Egymilliárd forint összegű pályázatot írunk ki a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen, hiszen ők a gondozói ezeknek a pályázatoknak. Úgy látjuk, hogy a munkaadók részéről nagy az érdeklődés, illetve jelenleg is vannak olyan munkaadók, amelyek működtetnek már ilyen bölcsődéket. Számukra fontos az, hogy a jogszabályi környezet is fontosabbá vált e tekintetben, illetve látják azt, hogy milyen támogatásra tudnak számítani, amikor ezt a típusú szolgáltatást szeretnék nyújtani a munkatársaik részére” – mondta a család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár.