450 millió egy makettparkra, visszakövetelik a teljes összeget

„A korábban kifizetett teljes támogatási összeg visszakövetelésre került.” Ezt válaszolta a gazdasági tárca Hadházy Ákos írásbeli kérdésre. Az LMP-s politikus arra volt kíváncsi, miért ítélt meg a minisztérium 2010-ben egy szegedi kft.-nek 450 millió forint támogatást egy makettpark építésére.

Mórahalom mellett épült föl az a makettpark, ahol az 1910-es Magyarország történelmi épületei láthatók 1:25-ös méretarányban. 2010-ben a Bornemzet Kft. 450 millió forint uniós támogatást nyert a projektre a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A megvalósításhoz 100 millió önrészt is hozzátett a cég. A 2012-re tervezett átadás többször csúszott, a kivitelező szerint a beruházást többen támadták és hátráltatták. Végül 2015-re készült el. Az LMP-s Hadházy Ákos nemrég írásban kérdezte az ügyben a nemzetgazdasági minisztert. Szerinte erősen túlárazott a makettpark.

„Ezeknek a bekerülési költsége annyi, mintha ott építettek volna ugyanennyi családi házat, 80 négyzetméteres családi házat. Józan paraszti ésszel is lehet látni, hogy itt valószínűleg nem történt más, mint egy nullát elírtak, és a 60 millió forint helyett 600 millió forintra árazták fel” – közölte a politikus.

A minisztérium államtitkára azt válaszolta, hogy észlelték a szabálytalan teljesítést, ezért korábban 114 millió forintot visszatartottak, végül pedig a teljes támogatást 436 millió forintot visszakövetelik. Holott a tárca 2015-ben még mindent rendben talált. A Bornemzet Kft. ügyvezetője nem akart kamera elé állni, de annyit elmondott, hogy a támogatást folyósító szervezet korábban nem talált kifogást a projektben. Dlusztus Imre szerint korábban a programoknak köszönhetően sokszor 30 ezer látogatójuk is volt havonta, ez most 3-5 ezerre csökkent. A park ugyanis üzemel, miután 2017 májusában egy árverésen a Mórahalom Önkormányzata megvette a kft.-től a skanzent, 50 milliót fizetett érte. Most a Móra-Turist Kft. üzemelteti.

„Sajnos a makettek egy része az időjárásnak áldozatul esett, úgyhogy az első intézkedés az volt, hogy az önkormányzat ezeket a maketteket a pincébe bevitte, folyamatos a restaurálásuk. Ez milliós nagyságrendű költséggel jár. Eddig két makettnek a felújítása készült el” – árulta el Stampf Mariann, a Móra-Turist Kft. ügyvezetője.

Az önkormányzati cég fejleszteni akarja a skanzent. Az egyelőre kérdéses, hogy az elnyert támogatást valakitől sikerül-e visszaszereznie az államnak.