40 Celsius-fok is lehet

Itthon a hőség miatt négy megyére adott ki első fokú figyelmeztetés az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 Celsius-fokot is. A kánikula a jövő héten is kitart, lesz olyan nap, amikor 40 fok is lehet.

hirdetés

Ma késő délutántól, hétfő délelőttig elsősorban a Dunántúlon kialakulhat helyenként zivatar viharos széllökés, intenzív csapadék, esetleg kis méretű jég kíséretében is.