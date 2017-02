4-es metró: az eddigi gyanúsítottak nem közszereplők

Nem közszereplők a 4-es metró beruházásának ügyében indított nyomozások eddigi gyanúsítottjai, mondta a Legfőbb Ügyészség szóvivője az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Fazekas Géza kiemelte: összetett és bonyolult az ügysorozat. Az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentéséből is látszik, hogy szerződésfolyamatról van szó. Az ügyészségi szóvivő emlékeztetett: a projekttel kapcsolatosan két nyomozás van folyamatban, két embert gyanúsítottként hallgattak ki, egyet köröznek.

„Akik eddig gyanúsítottként ki lettek hallgatva az ügyben, azok nem közszereplők, ezért aztán nem is nevezte nevükön az ügyészség. A nyomozások adatai alapján, hiszen most két nyomozásról is beszélünk, hogy ki és miben lesz majd gyanúsított, az nyilvánvalóan idő előtti kérdés” – fogalmazott Fazekas.

Kósa: Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai

A többi között a 2010 előtti kormányfőkre mutogatott a 4-es metró beruházás körüli korrupciós botrány ügyében a Fidesz frakcióvezetője. Kósa Lajos a TV2 Mokka című műsorában azt mondta, Demszky Gábor korábbi főpolgármester és egykori helyettese, Hagyó Miklós mellett Medgyessy Pétert, Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont is politikai felelősség terheli az ügyben. Hozzátette, emellett büntetőjogi felelősség is van, ennek megállapítása viszont a hatóságok feladata.

