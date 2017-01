4-es metró: „a Fidesz is felelős”

A szocialista politikus Reggeli Járat című műsorunkban azt mondta: többször is kezdeményezték, hogy álljon fel vizsgálóbizottság a 4-es metró kivitelezésével kapcsolatban, de javaslatukat a fővárosi közgyűlésben mindig lesöpörte a kormánypárti többség.

Horváth Csaba azt mondta: az MSZP kikéri a 4-es metróval kapcsolatos jelentést az OLAF-tól, hogy kiderüljön, melyik időszakban történhettek szabálytalanságok.

- 2010-ben a főváros vezetése Tarlós István vezetésével tett feljelentést az ügyészségen a 4-es metróval kapcsolatban, az ügyészség ezt vizsgálta, és nem talált semmilyen érdemi megállapítást. És egy másik furcsaság, hogy én többször kezdeményeztem a fővárosi közgyűlésben, hogy a 4-es metró ügyében álljon föl egy vizsgálóbizottság és nézzük meg az elejétől a végéig, merthogy tanulnunk is kéne abból, hogyha negyvenévente van egy ilyen nagy beruházás, amiben nem alakul ki rutin akkor milyen hibák lehettek azok, amelyek egyrészt dráguláshoz is vezethettek, kettő, akár szabálytalansághoz is.

- És kezdeményezte?

- Mi ezt többször kezdeményeztük, de a Tarlós úrék a fideszes többséggel, ezt mindig lesöpörték.