36 millió dollár adót fizetett Trump 2005-ben

Egy amerikai televízió nyilvánosságra hozta Donald Trump 2005-ös adóbevallását. Ebből kiderül az amerikai elnök 36 millió dollár adót fizetett abban az évben. A Fehér Ház szerint a csatorna törvényt sértett a dokumentum bemutatásával.

„Ami nálam van, az egy másolata Donald Trump adóbevallásának. Ez szövetségi jövedelemadó-bevallása 2005-ből. Szerintem ez az egyetlen példány, amit újságírók eddig kézbe foghattak. Ezt a két oldal van meg, az első és az utolsó, ugyanannak a 1040-es ívnek, amit az adóbevalláskor kitöltünk” - az MSNBC showműsorának vezetője, Rachel Maddow mutatta be az amerikai elnök adóbevallásának részletét. Ebből kiderül, hogy Donald Trump 12 éve 153 millió dollárt keresett, és több mint 36 millió dollár jövedelmi adót fizetett. Ezen kívül bevallott egy 103 millió dolláros veszteséget.

Az üzletember 2005-ben 24 és fél százalékos kulccsal adózott. Csak összehasonlításul: az átlag amerikai tíz százalékos kulccsal adózik, és kevesebb annál, amit az egy év alatt 1 millió dollárnál többet keresők adókulcsa. Az akkori szabályok szerint élhetett adólevonással, mert 1995-ben kaszinói miatt 900 millió dolláros veszteséget hozott össze.

Az ügy a tavalyi elnökválasztási kampány egyik fő témája volt, a demokraták szerették volna, hogy Trump adóbevallása nyilvánosságra kerüljön, így kiderül, adót csalt-e a milliárdos üzletember.

„Talán nem akarja, hogy az amerikai nép megtudja, hogy nem fizetett adót, mert csak néhány év bevallását láthatta, amikor a hatóságoknak be kellett nyújtania, amikor kaszinóüzemeltetési jogot akart szerezni, és ezekből kiderült, egyáltalán nem fizetett adót” – nyilatkozta Hillary Clinton.

Trump mindig visszautasította, hogy nyilvánosságra hozza a dokumentumokat, de az egyik vitán ezt feltételhez kötötte.

„Nyilvánosságra hozom az adóbevallásom az ügyvédeim kérése ellenére, ha ő is nyilvánosságra hozza azt a 33 ezer e-mailt, amit törölt. Ha kiadja, én is megmutatom az adóbevallásom. Bár az ügyvédeim azt tanácsolták, ne tegyem. De amint a könyvelés kész, megteszem, ha ő is kiadja ezeket az e-maileket” – reagált Donald Trump.

Eddig egyik sem teljesült. Csak ez a két oldal jelent meg. Egy független, adóügyekkel foglalkozó hírportál, munkatársa azt állította az adásban, a dokumentumot a postán kapta.

„A postámmal jött, és abszolút semmi helytelen nincs ezzel kapcsolatban az újságíróknak, ha valamilyen kéretlen dolgot kap. És had hangsúlyozzam, hogy még az is lehet, hogy maga Donald küldte el nekem. Donald Trump az elmúlt években több ilyen dolgot is kiszivárogtatott” – mondta el David Cay Johnston, amerikai oknyomozó újságíró.

A Fehér Ház máris reagált: szerintük Rachael Maddow törvényt sértett azzal, hogy a műsorában nyilvánosságra hozta a dokumentum részleteit.