266 ezer: Orbán Viktor vereségeként tálalja a külföldi sajtó

Bár a kormány és a Fidesz Budapestre tolná a felelősséget az olimpia ügyében, a nemzetközi sajtó Orbán Viktor vereségeként és politikai ügyként értékeli a népszavazás érdekében összegyűlt több mint negyedmillió aláírást. A külföldi lapok azt is hangsúlyozzák, hogy a magyar pályázat eleve esélytelen volt.

Hamburg, Boston és Róma után Budapest lehet a következő, amelyik visszavonja olimpiai pályázatát, összegez a France24. A francia cikk szerint a magyar pályázat egyébként is sokkal gyengébb volt, mint a párizsi vagy Los Angeles-i, bár a pályázatot erősítette, hogy a magyar miniszterelnök személyes ügyének érezte a rendezést, és ilyen politikai háttér máshol nem szokott lenni. A francia adó szerint ezért a pályázat várható visszavonását Orbán Viktor politikai vereségének tartja, ami azt is mutatja, hogy az ellenzék képes lehet összefogásra a Fidesz megtörhetetlennek tűnő hatalma ellen.

A magyar hatóságok már több népszavazási kísérletet megakadályoztak, de végül csak összegyűlt több mint negyedmillió aláírás az olimpia ellen. Így összegez az amerikai NBC Sports. Emlékeztetnek, hogy az olimpiai pályázat valójában egy politikai terv volt a magyar kormány részéről, annak ellenére, hogy még a kormánypárti szavazók is tartottak attól, hogy az olimpia, akárcsak Rióban vagy Athénban, felesleges kiadásokat jelent majd.

Párizs és Los Angeles készülhet, várhatóan visszavonják a magyar olimpiai pályázatot, elemez a Financial Times. Azt írják, arcvesztés helyett a kormány várhatóan inkább Budapestet készteti visszavonulásra, hogy elkerüljék a népszavazást és az azon várható vereséget. A cikk következtetése szerint ez azt jelenti, hogy végső soron az olimpiáról Orbán Viktor dönt majd. A Financial Times által megkérdezett szakértők szerint egyébként a magyar pályázat eddig is esélytelen volt a végső győzelemre, az indulás inkább politikai ambíció volt.