26 milliárdot szavaztak meg két táborra

Felújítják a két balatoni Erzsébet-tábort – a fonyódligetit teljesen, míg a jobb állapotban lévő zánkait elég korszerűsíteni.

A munkálatokra a táborokat fenntartó alapítványnak 26 milliárd forintot szavazott meg a kormány 2019-ig. A szervezet jövőre közel 9 milliárdot költhet el, ám közbeszerzési eljárásoknak egyelőre nincs nyomuk. Fonyódligeten megújul a konyha, az étkező, és megújulnak a parkok is.

hirdetés

hirdetés

„Bár minden a gyermekeknek a kikapcsolódását szolgálja, ezért ezekre az épületekre, erre a táborhelyre is ráfér a felújítás, ráfér a beruházás, ezért is döntöttünk úgy, hogy itt teljes egészében megújítjuk a táborhelyet, és Zánkán is olyan beruházásokat fogunk végrehajtani az elkövetkező években, amelyeknek köszönhetően a gyerekek mind a két táborhelyen, mondhatjuk azt, hogy a legmodernebb körülmények között fognak nyaralni, fognak tudni táborozni” – közölte Novák Katalin, az Emmi ifjúsági államtitkára.