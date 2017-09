26. alkalommal rendezték meg a sérült gyermekek napját az állatkertben

26. alkalommal rendezték meg a sérült gyermekek napját a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A kicsiket színes programokkal és koncertekkel várták.

Állatokat simogathattak és a fókákat is megnézték úszás közben a kicsik, akik a 26. Sérült Gyermekek Napján kilátogattak a fővárosi állatkertbe. „Nyilván állatos látnivalók vannak, az összes állatunk és növényünk látható, de külön állatbemutatóink, állattréningjeink, ilyen típusú programjaink is vannak, és hát ugye nagyon sok a színpadi program, itt az állatkert főbejáratánál” – mondta Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének elnöke azt mondja, jó látni, hogy gyereke önfeledten szórakoznak, és új élményekkel gazdagondnak.

„Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy ilyen szeretet- meg örömdemonstráció, és ezzel is tudjuk mutatni a társadalomnak, hogy a társadalomnak ez a része is van, és az ő számukra is köszönjük szépen a segítséget, amit kapunk, és próbálunk mi is segíteni, hogy hogyan lehet nekünk okosan és hasznosan segíteni” – mondta az Éfoész elnöke, Gyene Piroska.

„Az elfogadásról és a segítségnyújtásról szól a program” – mondta a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott.

„A mai nap a szeretetről szól, a mai nap a barátságról szól, a mai nap az ismerkedésről szól, a nevetésről szól, és arról, hogy adjunk esélyt egymásnak, adjunk esélyt a másiknak, fogjuk meg a másik kezét” – mondta Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott.

A rendezvényre várhatóan 10 ezren is kilátogathatnak hétfő estig.