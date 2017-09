„2010 óta nincs valódi médiapiac”

2010 óta nincs valódi médiapiac a Hír TV-nek nyilatkozó médiajogász szerint. Polyák Gábor úgy látja, hogy a médiatanács a rádiós piacot is tönkreteszi azzal, hogy egyes kormányközeli szereplőket indokolatlan előnyben részesít a frekvenciapályázatok elbírálása során. Legutóbb egy békéscsabai rádió helyzete vált bizonytalanná, miután egy Andy Vajnához köthető cég megszerezte a sugárzáshoz szükséges engedélyt, az egyetlen országos kereskedelmi rádiófrekvencia pályázatán pedig akár már Mészáros Lőrinc is befutó lehet, a felcsúti milliárdos érdekeltsége ugyanis tekintélyes médiaportfóliót épített ki, egyebek között rádiókat is vásárolt.