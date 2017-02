2006: megverték, megalázták, a bv-seket pedig el sem marasztalják

Egymillióról kétmillió forintra emelte a kártérítés összegét Dukán Dániel ügyében a Fővárosi Ítélőtábla. A férfi a 2006-os őszi brutális rendőrségi fellépés miatt követelt eredetileg 7 és fél millió forintot.

Dukán egy szórakozóhelyről tartott hazafelé, amikor előállították, majd – gyorsított eljárásban – letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de a döntést végül 2013 novemberében – a semmisségi törvény alapján – semmisnek mondták ki. Ügyvédje szerint a bírói döntés féloldalas, mert a büntetés-végrehajtást nem marasztalták el, holott védence állítja: megverték és megalázták.

„A bíróság kifejezetten azt mondta, hogy a kártérítést megállapító rész, a jóvátételi rész tévesen vagy pontatlanul került megfogalmazásra. Hozzáteszem: én ezt annak idején országgyűlési képviselőként kritizáltam is, én szerettem volna pontosabb megfogalmazást, így most ennek nyomán a büntetés-végrehajtási intézetek, ahol szörnyű dolgokat kellett átélni Dukán Dánielnek, mentesültek a felelősség alól. De nem adjuk fel, és megpróbáljuk folytatni. A rendőrséggel szembeni ügyet is elvisszük a Kúria elé” – nyilatkozta Gaudi-Nagy Tamás, Dukán Dániel ügyvédje.

