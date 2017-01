15 millió kamutanulmányokra?

Plágiumgyanús kamutanulmányokra költött 15 millió forintot a fideszes vezetésű Szécsény önkormányzati cége – írja a Magyar Narancs. A lap szerint a szálak az MDF-utód, JESZ-hez vezetnek. Makay Zsolt, a tanulmányokat készítő egyik cég tulajdonosa a Hír TV-nek azt mondta, törvényesen jártak el, nem plagizáltak, a lap egy korábbi munkaanyagot idéz és nem a végleges dokumentumokat.

Plágiumgyanús tanulmányokért fizetett ki 15 millió forintot a nógrádi kisváros önkormányzati cége – írta meg a Magyar Narancs. A közvilágítás korszerűsítésével foglalkozó tanulmány oldalanként 140 ezer forintba került, a középületek energetikai korszerűsítéséről szólóért pedig oldalanként csaknem 370 ezret fizettek.

hirdetés

A tanulmányokat készítő konzorcium egyik tagja a Bent Ray Kft. volt. Tulajdonosa szerint egy korábbi munkaanyag került a laphoz és nem a végleges dokumentum.

„Egy kiváló anyagot adtak le a kollégáim, természetesen szakmai idézetek vannak benne, de az semmilyen formában nem plágium, hiszen vannak specifikációk, amit leírunk egy napelemről, az ugyanaz, mint egyébként természetesen van egy csomó helyi fölmérés, ami ahhoz kellett, hogy egyáltalán pontosan ott milyen igények vannak a végső anyagban” – nyilatkozta.



Makay Zsolt szerint versenyképes ajánlataikkal nyertek és nem politikai kapcsolataik miatt. A megrendelő Szécsény Holding Kft. ügyvezetője az a Horváth István, akivel Makay együtt politizált az MDF-utód, Jólét és Szabadság Pártban.

hirdetés

„Teljesen faramuci feltételezés, mert most miért maradhatott volna el a közbeszerzés, hogyha egyszer van rá törvényi szabályozás, márpedig a közbeszerzés, ugye, minden évben majdhogy nem változik, ebből kifolyólag minden évben nagyon nehéz megtalálni, hogy mi az, ami a kivéltelek közé tartozik és mi az, ami nem. Én azt gondolom, hogy attól, hogy valaki ismer valakit, vagy akár egy pártcsaládba tartozik, nem gondolom azt, hogy a későbbiek folyamán akkor fekete bárányként kellene bárkire tekinteni” – közölte a Holding Kft. ügyvezetője.



Horváth István azt is mondta, hogy nem sértettek törvényt, a végleges tanulmányokat bárkinek, bármikor megmutatják, azok segítségével pedig három uniós pályázaton is indult a város.