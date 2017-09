11 milliárd forintért adná el a főváros a Bálnát

A határozatot tegnap megszavazta a fideszes többségű közgyűlés.

Az ellenzék szerint viszont csak akkor támogatható az eladás, ha kiderül, hogy a budapesti kereskedelmi, kulturális és szórakoztató centrum értékesítésén nem bukik Budapest.

„Nem tudunk addig felelős döntést hozni, amíg nem ismerjük a pontos egyenlegét ennek a történetnek. Még most is két per van folyamatban, azt gondolom, hogy addig, amíg nem tudjuk megmondani, hogy mennyibe kerül ez a fővárosnak, addig nem lenne szabad eladni, és amíg nem tudjuk pontosan, hogy mennyi adóforintot bukik, vagy nem bukik a főváros, addig felelőtlen döntés ez. Én most várom azt, hogy a pályázat kiírásra kerüljön, az arra beérkező ajánlatokkal egy időben viszont szeretném látni azt a számítást, hogy ennyit költöttünk rá, ennyit kaptunk vissza, és ennyibe került a fővárosnak” – mondta el Csárdi Antal, az LMP fővárosi képviselője.

